Tournoi de pétanque Rue de Bruyères Marignane
Tournoi de pétanque Rue de Bruyères Marignane samedi 23 mai 2026.
Marignane
Tournoi de pétanque
Samedi 23 mai 2026.
A 15h. Rue de Bruyères Boulodrome de La boule aérienne Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Les associations SEB et La boule aérienne organisent un tournoi de pétanque (en triplettes à la mêlée) pour la lutte contre le cancer.
Venez nombreux participer à cette noble cause !
Lots panier garni et bouteilles de vin.
Buvette sur place.
L’association SEB, est une association caritative qui a pour but de récolter des fonds destinés à l’institut Paoli Calmettes pour la recherche contre le cancer.
Elle organise des randonnées, des sorties culturelles et gastronomiques, des marchés de Noël, des vide-greniers, des concours de boules, des activités manuelles, le challenge Sébastien Marin en partenariat avec le club d’athlétisme de Marignane… Le tout dans la convivialité et bonne humeur.
Vous êtes invités à venir découvrir cette association au grand cœur. L’essayer, c’est l’adopter… .
Rue de Bruyères Boulodrome de La boule aérienne Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 18 83 80 asso.seb1903@gmail.com
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English :
The SEB and La boule aérienne associations are organizing a pétanque tournament (triplettes à la mêlée) for the fight against cancer.
Come and take part in this noble cause!
Prizes: gift basket and bottles of wine.
Refreshment bar on site.
L’événement Tournoi de pétanque Marignane a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Marignane
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