Tournoi de pétanque Rue de Bruyères Marignane

Marignane

Tournoi de pétanque

Samedi 23 mai 2026.

A 15h. Rue de Bruyères Boulodrome de La boule aérienne Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Les associations SEB et La boule aérienne organisent un tournoi de pétanque (en triplettes à la mêlée) pour la lutte contre le cancer.

Venez nombreux participer à cette noble cause !

Lots panier garni et bouteilles de vin.

Buvette sur place.

L’association SEB, est une association caritative qui a pour but de récolter des fonds destinés à l’institut Paoli Calmettes pour la recherche contre le cancer.

Elle organise des randonnées, des sorties culturelles et gastronomiques, des marchés de Noël, des vide-greniers, des concours de boules, des activités manuelles, le challenge Sébastien Marin en partenariat avec le club d’athlétisme de Marignane… Le tout dans la convivialité et bonne humeur.



Vous êtes invités à venir découvrir cette association au grand cœur. L’essayer, c’est l’adopter… .

Rue de Bruyères Boulodrome de La boule aérienne Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 18 83 80 asso.seb1903@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The SEB and La boule aérienne associations are organizing a pétanque tournament (triplettes à la mêlée) for the fight against cancer.

Come and take part in this noble cause!

Prizes: gift basket and bottles of wine.

Refreshment bar on site.

L’événement Tournoi de pétanque Marignane a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Marignane