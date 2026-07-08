Informations pratiques

Royan

Animations de La Belle Époque

Esplanade de Pontaillac Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-08-23

– 10h00 à 12h30 Esplanade de Pontaillac

Exposition de voitures d’époque, des modèles d’avant-guerre aux années 1990. Présence des Costumés Belle Époque, de Miss Sud-Ouest 2026 et de ses dauphines.

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Esplanade de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine patrick.boullete@gmail.com

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English :

– 10:00 a.m. 12:30 p.m.: Pontaillac Esplanade

Vintage car exhibition, featuring models from the pre-war era through the 1990s. Featuring the Belle Époque Costume Group, Miss Sud-Ouest 2026, and her runners-up.

L’événement Animations de La Belle Époque Royan a été mis à jour le 2026-07-02 par Mairie de Royan