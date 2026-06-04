Atelier BD Médiathèque Royan
Atelier BD Médiathèque Royan mercredi 8 juillet 2026.
Royan
Atelier BD
Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Dans le cadre de la parution de l’album de bande dessinée Mystère sur la Côte de Beauté réalisé par l’auteure-illustratrice Tatoon, les participants sont invités à créer leur planche de BD de A à Z sur le thème de la Côte de Beauté
.
Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
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English :
As part of the publication of the comic book Mystère sur la Côte de Beauté (Mystery on the Côte de Beauté) by author-illustrator Tatoon, participants are invited to create their own comic strip from A to Z on the theme of the Côte de Beauté:
L’événement Atelier BD Royan a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Royan
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