Atelier BD Médiathèque Royan

Royan

Atelier BD

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre de la parution de l’album de bande dessinée Mystère sur la Côte de Beauté réalisé par l’auteure-illustratrice Tatoon, les participants sont invités à créer leur planche de BD de A à Z sur le thème de la Côte de Beauté

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Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

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English :

As part of the publication of the comic book Mystère sur la Côte de Beauté (Mystery on the Côte de Beauté) by author-illustrator Tatoon, participants are invited to create their own comic strip from A to Z on the theme of the Côte de Beauté:

L’événement Atelier BD Royan a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Royan