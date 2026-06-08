Jazz Transat Stéphane Séva Crooner swing Théâtre de Verdure Royan
Jazz Transat Stéphane Séva Crooner swing Théâtre de Verdure Royan mardi 7 juillet 2026.
Royan
Jazz Transat Stéphane Séva Crooner swing
Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Artiste singulier de la scène française, Stéphane Séva incarne l’élégance et la chaleur du crooner à la française. Chanteur et washboardiste, il marie avec naturel la chanson française et le swing jazz.
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Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 bravo.culture@mairie-royan.fr
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English :
A singular artist on the French scene, Stéphane Séva embodies the elegance and warmth of the French crooner. Singer and washboardist, he naturally blends French chanson and swing jazz.
L’événement Jazz Transat Stéphane Séva Crooner swing Royan a été mis à jour le 2026-06-05 par Mairie de Royan
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