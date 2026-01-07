Visite guidée Royan, Histoire d’une ville Parking embarcadère du Bac Royan

Visite guidée Royan, Histoire d’une ville

Parking embarcadère du Bac Allée du Lougre Royan Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

plus de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-09-07 2026-10-05

Visite guidée de Royan, ville classée ville d’art et d’histoire .

.

Parking embarcadère du Bac Allée du Lougre Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of Royan, classified as a town of art and history .

L’événement Visite guidée Royan, Histoire d’une ville Royan a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique