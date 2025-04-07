Trouville-sur-Mer

Animations Décathlon — Stage aventure sur la plage

Sur la plage Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-30 15:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Accompagné par les chefs de la Décateam, viens t’essayer aux activités de plage pour devenir un vrai aventurier tir à l’arc, parcours du combattant, chasse au trésor, épreuves mystères, et bien plus encore !

Le temps d’une heure, la plage de Trouville-sur-Mer se transforme en terrain d’aventure. Encadrés par les chefs de la Décateam, les enfants de 6 à 12 ans sont invités à relever une série d’épreuves sportives et ludiques tir à l’arc, parcours du combattant, chasse au trésor, épreuves mystères… Un programme conçu pour dépenser de l’énergie les pieds dans le sable, en toute bonne humeur.

Deux créneaux sont proposés à chaque séance, de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h. La réservation se fait au nom de famille de l’enfant ou de l’adulte accompagnateur, à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne. Prévoir tenue de sport, casquette, crème solaire et bouteille d’eau.

Infos pratiques

– Lieu plage de Trouville-sur-Mer, entre le mini-golf et le Galatée

– Dates jeudi 23 juillet — jeudi 30 juillet — jeudi 6 août

– Horaires 14 h 15 h et 15 h 16 h

– Public enfants de 6 à 12 ans

– Durée 1 heure par créneau

– Tarif 5 € par enfant

– Réservation indispensable à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne .

Sur la plage Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Animations Décathlon — Stage aventure sur la plage

Accompanied by Décateam chefs, come and try your hand at beach activities to become a real adventurer: archery, obstacle courses, treasure hunts, mystery tests, and much more!

L’événement Animations Décathlon — Stage aventure sur la plage Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville