Animations du patrimoine Atelier philo Théâtre Antique de Mandeure Mandeure

Animations du patrimoine Atelier philo

Théâtre Antique de Mandeure 13 Rue du Théâtre Mandeure Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Le site archéologique de Mandeure est riche d’une histoire multiséculaire. Lors d’une soirée au cœur des ruines du théâtre antique, la philosophe Laurence Bouchet invite les participants, à travers un jeu de questions-réponses, à réfléchir sur les notions de traces et du temps qui passe.

À partir de 16 ans.

Réservation obligatoire ici

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Théâtre Antique de Mandeure 13 Rue du Théâtre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations du patrimoine Atelier philo

L’événement Animations du patrimoine Atelier philo Mandeure a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD