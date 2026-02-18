Animations du patrimoine Atelier philo Théâtre Antique de Mandeure Mandeure
Théâtre Antique de Mandeure 13 Rue du Théâtre Mandeure Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27
2026-05-27
Le site archéologique de Mandeure est riche d’une histoire multiséculaire. Lors d’une soirée au cœur des ruines du théâtre antique, la philosophe Laurence Bouchet invite les participants, à travers un jeu de questions-réponses, à réfléchir sur les notions de traces et du temps qui passe.
À partir de 16 ans.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Théâtre Antique de Mandeure 13 Rue du Théâtre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
