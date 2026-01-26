Sortie 123Nature Sonneur à ventre jaune et autres amphibiens Mandeure

Sortie 123Nature Sonneur à ventre jaune et autres amphibiens

Parking du théâtre antique Mandeure Doubs

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

2026-06-13

Sortie 123Nature Sonneur à ventre jaune et autres amphibiens, sortie nature.

Partez à la découverte de ce petit crapaud forestier. Vous découvrirez aussi les autres amphibiens qui vivent dans la côte de Champvermol.

Intervenant PMA. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un adulte). Prévoir de bonnes chaussures.

RENDEZ-VOUS de 10 h à 12 h parking du théâtre antique (pour covoiturage) à Mandeure .

Parking du théâtre antique Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

