Animations du patrimoine Le Théâtre de Mandeure pour les tout petits Théâtre Antique de Mandeure Mandeure

mercredi 3 juin 2026.
Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure Doubs
Gratuit
2026-06-03 10:30:00
2026-06-03
2026-06-03
Le jeune Gaulois Alix profite de l'absence de ses parents pour se faufiler dans le sanctuaire… Accompagne-le à la découverte du Théâtre antique de Mandeure ! Une exploration sensorielle où tous les sens sont en éveil.
Pour les enfants de 2 à 5 ans, accompagnés d'un adulte (maximum un adulte par enfant).
Réservation obligatoire
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard.
Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
