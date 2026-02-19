Animations du patrimoine UN SOIR, UN SITE Le théâtre d’Epomanduorurum Théâtre antique de Mandeure Mandeure

Animations du patrimoine UN SOIR, UN SITE Le théâtre d’Epomanduorurum

Théâtre antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Dans la plaine du Doubs, l’agglomération antique d’Epomanduodurum pouvait accueillir, dans ce qui fut le plus grand théâtre de Gaule romaine, près de 17 000 spectateurs au cours de festivités organisées dès les premiers siècles de notre ère. Un guide vous dévoile toute l’histoire de ce grand site archéologique ! .

Théâtre antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations du patrimoine UN SOIR, UN SITE Le théâtre d’Epomanduorurum

L’événement Animations du patrimoine UN SOIR, UN SITE Le théâtre d’Epomanduorurum Mandeure a été mis à jour le 2026-02-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD