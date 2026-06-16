Animations du SAGE à l’Oasis Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Animations du SAGE à l’Oasis

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Plateau de jeu géant et activités sensorielles autour de la pollution des eaux et de la découverte des paysages littoraux.

Inscriptions par téléphone ou sur place au chalet d’accueil pendant les horaires d’ouverture. .

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animations du SAGE à l’Oasis Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX