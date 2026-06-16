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Animations du SAGE à l’Oasis Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon

Animations du SAGE à l’Oasis Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Îlot Sainte-Anne

Adresse : Espace Familles

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Animations du SAGE à l’Oasis

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Plateau de jeu géant et activités sensorielles autour de la pollution des eaux et de la découverte des paysages littoraux.
Inscriptions par téléphone ou sur place au chalet d’accueil pendant les horaires d’ouverture.   .

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52 

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English :

L’événement Animations du SAGE à l’Oasis Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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