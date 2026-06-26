Animations en bas de chez vous ! Jardin de la résidence Villiot-Rapée PARIS
Animations en bas de chez vous ! Jardin de la résidence Villiot-Rapée PARIS mercredi 15 juillet 2026.
Retrouvez-nous au pied de la résidence Villiot pour partager un moment convivial autour de diverses activités en plein air !
Un après-midi d’activités hors les murs dans la Résidence Villiot-Rapée.
Le mercredi 29 juillet 2026
de à
Le mercredi 22 juillet 2026
de à
Le mercredi 15 juillet 2026
de à
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-29T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-15T00:00:00+02:00_2026-07-15T23:59:00+02:00;2026-07-22T00:00:00+02:00_2026-07-22T23:59:00+02:00;2026-07-29T00:00:00+02:00_2026-07-29T23:59:00+02:00
Jardin de la résidence Villiot-Rapée 13, Rue Villiot 75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr
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