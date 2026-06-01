Animations enfants au Domaine de Candie, Domaine de Candie, Toulouse
Animations enfants au Domaine de Candie, Domaine de Candie, Toulouse mercredi 3 juin 2026.
Animations enfants au Domaine de Candie Mercredi 3 juin, 14h00 Domaine de Candie Haute-Garonne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Bio Ariège-Garonne et la Maison du Bien Manger de Candie vous proposent une visite du domaine et des animations tournées jeunes public pour découvrir la plus grande ferme urbaine de France lors d’une après-midi conviviale et pédagogique.
Domaine de Candie 17 chemin de la Saudrune Toulouse 31094 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « constance.malard@bio-occitanie.org »}]
Le 3 juin 2026, viens t’éveiller à l’agriculture biologique et l’alimentation durable au Domaine de Candie à Toulouse
Interbio Occitanie
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