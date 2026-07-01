Informations pratiques

Lourdios-Ichère

Animations estivales Lourdios-Ichère Jeux de quilles et soirée chipirons.

731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Jeux de quilles à 18h puis soirée chipirons sur réservation. Chaque vendredi soir l’écomusée reste ouvert, profitez d’une visite guidée gratuite à 17h. .

731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 63 50 19

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English : Animations estivales Lourdios-Ichère Jeux de quilles et soirée chipirons.

L’événement Animations estivales Lourdios-Ichère Jeux de quilles et soirée chipirons. Lourdios-Ichère a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn