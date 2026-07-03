Animations estivales Lourdios-Ichère Soirée moules frites Lourdios-Ichère
vendredi 14 août 2026 · Lourdios-Ichère
Informations pratiques
Lourdios-Ichère
Animations estivales Lourdios-Ichère Soirée moules frites
Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Soirée moules frites sur réservation. Chaque vendredi soir l’écomusée reste ouvert, profitez d’une visite guidée gratuite à 17h. .
Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 63 50 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations estivales Lourdios-Ichère Soirée moules frites
L’événement Animations estivales Lourdios-Ichère Soirée moules frites Lourdios-Ichère a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques)
- Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises jeu de quille traditionnel Lourdios-Ichère 17 juillet 2026
- Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises jeu de quille traditionnel Lourdios-Ichère 17 juillet 2026
- Cap sur le patrimoine ! Les 7 ponts du village Lourdios-Ichère 24 juillet 2026
- Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises jeu de quille traditionnel Lourdios-Ichère 31 juillet 2026
- Animations estivales Lourdios-Ichère Jeux de quilles et soirée chipirons. Lourdios-Ichère 31 juillet 2026