Lourdios-Ichère

Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises jeu de quille traditionnel

731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Visite guidée par le service médiation du pôle culture CCHB. .

731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr

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English :

L’événement Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises jeu de quille traditionnel Lourdios-Ichère a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn