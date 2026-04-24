Lourdios-Ichère

Cap sur le patrimoine ! Les 7 ponts du village

731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Balade contée et racontée par le service médiation du pôle culturel CCHB et Marion Lo Monaco, conteuse du verbe

dit, chanté ou scandé.

Découverte des ponts, de leur rôle dans le désenclavement du village. Retour sur les inquiétudes des habitants face aux

crues et découverte de points de vue inédits. .

731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr

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English :

L’événement Cap sur le patrimoine ! Les 7 ponts du village Lourdios-Ichère a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn