Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises jeu de quille traditionnel Lourdios-Ichère
Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises jeu de quille traditionnel Lourdios-Ichère vendredi 7 août 2026.
Lourdios-Ichère
Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises jeu de quille traditionnel
731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Visite guidée par le service médiation du pôle culture CCHB. .
731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr
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English :
L’événement Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises jeu de quille traditionnel Lourdios-Ichère a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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