UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montfaucon

Animations et ateliers au château de Montfaucon, Château de Montfaucon (vestiges), Montfaucon

samedi 19 septembre 2026 · Château de Montfaucon (vestiges) · Montfaucon

Animations et ateliers au château de Montfaucon, Château de Montfaucon (vestiges), Montfaucon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Montfaucon (vestiges)
Adresse
Chemin du Donjon - 25660 - Montfaucon
Ville
25660 Montfaucon
Département
Doubs

Animations et ateliers au château de Montfaucon 19 et 20 septembre Château de Montfaucon (vestiges) Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez participer aux ani^mations prévus pour vous au château de Montfaucon ! Au programme :

  • Samedi et dimanche de 14h à 17h : Exposition du mobilier trouvé sur le site médiéval salle Victor Hugo

  • Dimanche de 10h30 à 17h00 : Messe – Apéritif – Pique-nique citoyen – Vieux métiers – Mini ferme – Promenade à dos d’âne – Jeu des blasons – Initiation à l’archéologie pour enfants – Saynète – Initiation au tir à l’arc – Initiation à la peinture – Visites guidées –

Château de Montfaucon (vestiges) Chemin du Donjon – 25660 – Montfaucon Montfaucon 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0681707541 https://www.chateau-de-montfaucon-doubs.org/ Association pour la sauvegarde du patrimoine archéologique, historique et paysager de Montfaucon pour les personnes arrivant en véhicule à moteur à Montfaucon, il convient de se garer sur le parking de la salle d’accueil, situé rue de la Comtesse Henriette. Il faut compter ensuite 15 à 30 minutes à pied pour se rendre sur le site médiéval via le chemin du Donjon.
– Samedi et dimanche de 14h à 17h : Exposition du mobilier trouvé sur le site médiéval salle Victor Hugo

©château de Montfaucon

À voir aussi à Montfaucon (Doubs)