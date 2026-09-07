Animations et exposition pour les 150 ans de l’association Horticole, maraîchère et florale, Théâtre de verdure, Romilly-sur-Seine

Informations pratiques

Animations et exposition pour les 150 ans de l’association Horticole, maraîchère et florale Samedi 19 septembre, 14h00 Théâtre de verdure Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Dans le cadre de ses 150 ans, l’association organise différents événements dans ce parc récemment ouvert par la ville sur le thème de la nature et des produits du jardin.

Plusieurs partenaires seront présents pour animer la journée et/ou faire découvrir leur production.

Une exposition retracera les 150 ans de l’association.

Théâtre de verdure 18 Rue Anatole France, 10400 Nogent-sur-Seine Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est

Dans le cadre de ses 150 ans, l’association organise différents événements dans ce parc récemment ouvert par la ville sur le thème de la nature et des produits du jardin.

©Ville de Nogent-sur-Seine