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Animations et jeux en bois au Château, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux

samedi 19 septembre 2026 · Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) · Montceaux-lès-Meaux

Animations et jeux en bois au Château, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château des trois Reines (Château royal de Montceaux)
Adresse
10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-Les-Meaux
Ville
77470 Montceaux-lès-Meaux
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Entreée libre - Chiens impérativement tenus en laisse

Animations et jeux en bois au Château 19 et 20 septembre Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) Seine-et-Marne

Entreée libre – Chiens impérativement tenus en laisse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au programme : aire de jeux anciens traditionnels.

Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-Les-Meaux Montceaux-lès-Meaux 77470 Seine-et-Marne Île-de-France
Jeu

@châteaudemontceaux

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