Animations et jeux en bois au Château, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux

samedi 19 septembre 2026 · Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) · Montceaux-lès-Meaux

Informations pratiques

Animations et jeux en bois au Château 19 et 20 septembre Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) Seine-et-Marne

Entreée libre – Chiens impérativement tenus en laisse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au programme : aire de jeux anciens traditionnels.

Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-Les-Meaux Montceaux-lès-Meaux 77470 Seine-et-Marne Île-de-France

Jeu

@châteaudemontceaux