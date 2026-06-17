Animations extérieures à Vieux-Charmont la dépollution par les plantes Parc des Alliaires Vieux-Charmont mercredi 22 juillet 2026.

Vieux-Charmont

Animations extérieures à Vieux-Charmont la dépollution par les plantes

Parc des Alliaires 9 rue des Graviers Vieux-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

La dépollution par les plantes est une animation gratuite et ouverte à tous, proposée de 14h à 18h dans le parc des Alliaires à Vieux-Charmont.

Tout au long de l’été, les animateurs de l’Pavillon des sciences vous donnent rendez-vous au fil de vos promenades dans les parcs scientifiques du Près-la-Rose, de l’Île en Mouvement à Montbéliard ou encore dans celui des Alliaires à Vieux-Charmont.

Une belle manière d’agrémenter votre visite et de prolonger votre journée dans les parcs, entre nature, sciences et découvertes. .

Parc des Alliaires 9 rue des Graviers Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

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English : Animations extérieures à Vieux-Charmont la dépollution par les plantes

L’événement Animations extérieures à Vieux-Charmont la dépollution par les plantes Vieux-Charmont a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD