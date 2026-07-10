Les contes qui dépotent LA VEILLÉE DES LOUPS par Mapie Caburet et Jan Vanek Vieux-Charmont
vendredi 2 octobre 2026 · Vieux-Charmont
Informations pratiques
Vieux-Charmont
Les contes qui dépotent LA VEILLÉE DES LOUPS par Mapie Caburet et Jan Vanek
Métallerie Ferronnerie Création 1538 Vieux-Charmont Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:15:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Dans le cadre de la programmation Les contes qui dépotent initiée par À la Lueur des Contes, plongez dans des récits d’un autre temps…
Quand la forêt était profonde, que les loups hurlaient à la lune et que les hommes et les bêtes se disputaient le titre de prédateur suprême, les histoires racontaient d’étranges alliances et des rencontres mystérieuses.
Un spectacle de contes destiné aux adolescents et aux adultes.
Durée 1 h 15.
Chacun vient avec sa chaise.
Réservation obligatoire via HelloAsso, participation libre.
Lieu Métallerie Ferronnerie Création 1538 Vieux-Charmont. .
Métallerie Ferronnerie Création 1538 Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66 alalueurdescontes@laposte.net
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English : Les contes qui dépotent LA VEILLÉE DES LOUPS par Mapie Caburet et Jan Vanek
L’événement Les contes qui dépotent LA VEILLÉE DES LOUPS par Mapie Caburet et Jan Vanek Vieux-Charmont a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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