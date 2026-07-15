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AGENDA · Vieux-Charmont

Animations extérieures gratuites au Parc des Alliaires dépollution par les plantes Parc des Alliaires Vieux-Charmont

mercredi 22 juillet 2026 · Parc des Alliaires · Vieux-Charmont

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parc des Alliaires
Adresse
9 Rue des Graviers
Ville
25600 Vieux-Charmont
Département
Doubs
Tarif

Vieux-Charmont

Animations extérieures gratuites au Parc des Alliaires dépollution par les plantes

Parc des Alliaires 9 Rue des Graviers Vieux-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :
2026-07-22

La dépollution par les plantes , une animation gratuite, tout public proposée de 14h à 18h dans le parc des Alliaires à Vieux-Charmont.

Cet été, les animateurs du Pavillon des sciences vous proposent de les retrouver au fil de vos promenades dans les parcs scientifiques du Près-la-Rose, de l’Ile en Mouvement à Montbéliard ou encore dans celui des Alliaires à Vieux-Charmont. Une manière d’agrémenter votre visite et de prolonger votre journée dans les parcs.   .

Parc des Alliaires 9 Rue des Graviers Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21 

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English : Animations extérieures gratuites au Parc des Alliaires dépollution par les plantes

L’événement Animations extérieures gratuites au Parc des Alliaires dépollution par les plantes Vieux-Charmont a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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