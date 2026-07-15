Animations extérieures gratuites au Parc des Alliaires dépollution par les plantes Parc des Alliaires Vieux-Charmont

Informations pratiques

Vieux-Charmont

Animations extérieures gratuites au Parc des Alliaires dépollution par les plantes

Parc des Alliaires 9 Rue des Graviers Vieux-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22

La dépollution par les plantes , une animation gratuite, tout public proposée de 14h à 18h dans le parc des Alliaires à Vieux-Charmont.

Cet été, les animateurs du Pavillon des sciences vous proposent de les retrouver au fil de vos promenades dans les parcs scientifiques du Près-la-Rose, de l’Ile en Mouvement à Montbéliard ou encore dans celui des Alliaires à Vieux-Charmont. Une manière d’agrémenter votre visite et de prolonger votre journée dans les parcs. .

Parc des Alliaires 9 Rue des Graviers Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

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English : Animations extérieures gratuites au Parc des Alliaires dépollution par les plantes

L’événement Animations extérieures gratuites au Parc des Alliaires dépollution par les plantes Vieux-Charmont a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD