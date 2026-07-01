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AGENDA · Vieux-Charmont

Animations extérieures gratuites au Parc des Alliaires La dépollution par les plantes Parc des Alliaires Vieux-Charmont

mercredi 15 juillet 2026 · Parc des Alliaires · Vieux-Charmont

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parc des Alliaires
Adresse
9 Rue des Graviers
Ville
25600 Vieux-Charmont
Département
Doubs
Tarif

Vieux-Charmont

Animations extérieures gratuites au Parc des Alliaires La dépollution par les plantes

Parc des Alliaires 9 Rue des Graviers Vieux-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Dans le cadre des animations extérieures proposées par le Pavillon des sciences, retrouvez les animateurs au parc des Alliaires à Vieux-Charmont pour une animation gratuite et ouverte à tous, de 14 h à 18 h.

Découvrez La dépollution par les plantes , une animation ludique et scientifique pour comprendre comment les plantes peuvent contribuer à préserver notre environnement, tout en profitant de votre promenade dans le parc.   .

Parc des Alliaires 9 Rue des Graviers Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21 

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English : Animations extérieures gratuites au Parc des Alliaires La dépollution par les plantes

L’événement Animations extérieures gratuites au Parc des Alliaires La dépollution par les plantes Vieux-Charmont a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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