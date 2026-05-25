Animations familiales pour la nature 3 rue de l’Aveyron 44100 Nantes Nantes
Animations familiales pour la nature 3 rue de l’Aveyron 44100 Nantes Nantes mercredi 17 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 14:00 – 17:30
Gratuit : oui En famille, Jeune Public, Tout public
Les habitants sont les bienvenus à ce temps convivial au cœur du quartier !Au programme de 14h à 17h30 :???? Lecture, jeux et créations :• Atelier « Dessine ton héros de bande dessinée » Ateliers créatifs de 6 ans à 10 ans avec l’autrice-illustratrice Anne-Sophie Constancien – à 15h et à 16h30• Atelier « À la découverte des rats : idées reçues, réalités, solutions par L’association les Petits Débrouillards• Lectures sous toutes ses formes avec la Bibliothèque de Nantes???? Exposition Éco geste, ma planète au quotidien???? La BOUTIK’ OCEAN ressoucerie d’objets et de vêtements???? Discussion entre voisins avec le Conseil Citoyen du Grand Bellevue???? Rencontrer l’agent de proximité de la rue de Nantes Métropole HabitatMais aussi un goûter, un espace de détente, des jeux en bois, un espace coloriage…Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.Depuis 2018, le conseil citoyen, groupe d’habitants volontaires du quartier, continue son action d’entretien et d’embellissement ! Venez nous rejoindre !
3 rue de l’Aveyron 44100 Nantes Nantes 44100
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