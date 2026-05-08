Animations folkloriques Sélestat
Animations folkloriques Sélestat mardi 21 juillet 2026.
Sélestat
Animations folkloriques
place Kubler Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
La musique et les danses folkloriques alsaciennes sont mises à l’honneur par l’ensemble du Haut-Koenigsbourg
La musique et les danses folkloriques alsaciennes sont mises à l’honneur par l’ensemble du Haut-Koenigsbourg. .
place Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
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English :
Alsatian folk music and dance honored by the Haut-Koenigsbourg ensemble
L’événement Animations folkloriques Sélestat a été mis à jour le 2026-05-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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