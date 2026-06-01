Animations Galerie de La Filature Micro-Folie Atelier 5 Ronchamp mercredi 17 juin 2026.

Ronchamp

Animations Galerie de La Filature

Micro-Folie Atelier 5 20b rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-27

Animations à La Galerie et Micro-Folie de La Filature !

dessin, peinture, projection, conférence, ateliers, apéro quiz … pensez à réserver ! .

Micro-Folie Atelier 5 20b rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 03 41 86

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English : Animations Galerie de La Filature

L’événement Animations Galerie de La Filature Ronchamp a été mis à jour le 2026-06-03 par RONCHAMP TOURISME