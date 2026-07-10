Éclipse solaire à la Chapelle Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp

Informations pratiques

Ronchamp

Éclipse solaire à la Chapelle

Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

L’Association Oeuvre Notre-Dame du Haut vous propose d’observer l’éclipse solaire qui aura lieu le mercredi 12 août, de 19h30 à 21h, à la chapelle de Ronchamp.

Les lunettes ne seront pas fournies, vous devez les acheter avant de monter sur le site. Vous pouvez apporter votre siège ou tout autre matériel adapté.

Info 06 72 02 51 46 .

Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 02 51 46

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English : Éclipse solaire à la Chapelle

L’événement Éclipse solaire à la Chapelle Ronchamp a été mis à jour le 2026-07-10 par RONCHAMP TOURISME