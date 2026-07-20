Vide-grenier La Filature Ronchamp

Informations pratiques

Ronchamp

Vide-grenier

La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide-grenier à La Filature de Ronchamp, organisé par le Judo Club de Ronchamp. Dimanche 30 août de 8h à 18h.

Restauration et Buvette sur place.

Info et résa au 06 71 43 98 95 .

La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 43 98 95

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Ronchamp a été mis à jour le 2026-07-20 par RONCHAMP TOURISME