Vide grenier Champagney Ronchamp
Vide grenier Champagney Ronchamp dimanche 16 août 2026.
Ronchamp
Vide grenier Champagney
Place Charles de Gaulle Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Le Comité d’Animation de Champagney organise un vide grenier le 16 août, au centre du village pendant le marché hebdomadaire.
Buvette et restauration organisées par le Judo Club Champagney .
Info et résa 06 15 65 23 37 .
Place Charles de Gaulle Ronchamp 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 65 23 37
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English : Vide grenier Champagney
L’événement Vide grenier Champagney Ronchamp a été mis à jour le 2026-06-11 par RONCHAMP TOURISME
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