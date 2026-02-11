Ronchamp

Vide grenier Champagney

Place Charles de Gaulle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 06:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le Comité d’Animation de Champagney organise un vide grenier le 16 août, au centre du village pendant le marché hebdomadaire.

Buvette et restauration organisées par le Judo Club Champagney .

Info et résa 06 15 65 23 37 .

Place Charles de Gaulle Ronchamp 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 65 23 37

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English : Vide grenier Champagney

L’événement Vide grenier Champagney Ronchamp a été mis à jour le 2026-06-11 par RONCHAMP TOURISME