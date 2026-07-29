Informations pratiques

Ronchamp

LOTO à Plancher-les-Mines

Salle des Fêtes Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Les Sapeurs Pompiers de Plancher-les-Mines organisent un loto, à la salle des fêtes, dimanche 6 septembre à 14h.

De nombreux bons d’achat à gagner.

Buffet et buvette sur place, animation par Bruno Animation.

Tarif adultes 20 € la planche de 6 cartons, 25€ la planche de 12, 4€ les deux cartons pour les moins de 14 ans. 2 cartons offerts pour toute réservation.

Réservation au 06 63 02 85 56 .

Salle des Fêtes Ronchamp 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 02 85 56

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English : LOTO à Plancher-les-Mines

L’événement LOTO à Plancher-les-Mines Ronchamp a été mis à jour le 2026-07-29 par RONCHAMP TOURISME