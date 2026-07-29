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AGENDA · Ronchamp

LOTO à Plancher-les-Mines Ronchamp

dimanche 6 septembre 2026 · Ronchamp

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
70290 Ronchamp
Département
Haute-Saône
Tarif
Tarif enfant Tarif enfant

Ronchamp

LOTO à Plancher-les-Mines

Salle des Fêtes Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Les Sapeurs Pompiers de Plancher-les-Mines organisent un loto, à la salle des fêtes, dimanche 6 septembre à 14h.
De nombreux bons d’achat à gagner.
Buffet et buvette sur place, animation par Bruno Animation.

Tarif adultes 20 € la planche de 6 cartons, 25€ la planche de 12, 4€ les deux cartons pour les moins de 14 ans. 2 cartons offerts pour toute réservation.

Réservation au 06 63 02 85 56   .

Salle des Fêtes Ronchamp 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 02 85 56 

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English : LOTO à Plancher-les-Mines

L’événement LOTO à Plancher-les-Mines Ronchamp a été mis à jour le 2026-07-29 par RONCHAMP TOURISME

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