LOTO à Plancher-les-Mines Ronchamp
dimanche 6 septembre 2026 · Ronchamp
Informations pratiques
Ronchamp
LOTO à Plancher-les-Mines
Salle des Fêtes Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Les Sapeurs Pompiers de Plancher-les-Mines organisent un loto, à la salle des fêtes, dimanche 6 septembre à 14h.
De nombreux bons d’achat à gagner.
Buffet et buvette sur place, animation par Bruno Animation.
Tarif adultes 20 € la planche de 6 cartons, 25€ la planche de 12, 4€ les deux cartons pour les moins de 14 ans. 2 cartons offerts pour toute réservation.
Réservation au 06 63 02 85 56 .
Salle des Fêtes Ronchamp 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 02 85 56
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English : LOTO à Plancher-les-Mines
L’événement LOTO à Plancher-les-Mines Ronchamp a été mis à jour le 2026-07-29 par RONCHAMP TOURISME
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