Animations mois de juin Médiathèque de Tarnos Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos
Animations mois de juin Médiathèque de Tarnos Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos lundi 1 juin 2026.
Tarnos
Animations mois de juin Médiathèque de Tarnos
Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-01
Animations du mois de juin 2026 de la Médiathèque Les Temps Modernes
Du 2 au 13 juin, exposition Photographies et bois flottés, par Stéphanie Labé
3 juin, atelier créatif Créatures en bois flotté
4 juin, rencontre d’auteur avec Corinne Morel Darleux
5 juin, RDV créatif Tricothé
6 juin, musique Présentation de l’ensemble de trompettes
10 juin, atelier Robotique Avec Thymio et Scratch
13 juin, atelier Théâtre en anglais
13 juin, atelier d’astronomie Comprendre les éclipses
17 juin, atelier programmation Mission Mars avec la carte Micro et Macqueen
18 juin, RDV lecture Le Club des amateurs de polars
20 juin, atelier Réalité Virtuelle avec casque VR Oculus Quest 2
23 juin, atelier Impression 3D créer des boucles d’oreilles personnalisées
24 juin, RDV lecture Club Ados
27 juin, RDV Bien-être Atelier de poésie-thérapie
27 juin, lecture Les Mini-Croqueurs d’histoires .
Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
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English : Animations mois de juin Médiathèque de Tarnos
L’événement Animations mois de juin Médiathèque de Tarnos Tarnos a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Seignanx
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