Animations mois de juin Médiathèque de Tarnos Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos

Tarnos

Animations mois de juin Médiathèque de Tarnos

Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

Animations du mois de juin 2026 de la Médiathèque Les Temps Modernes

Du 2 au 13 juin, exposition Photographies et bois flottés, par Stéphanie Labé

3 juin, atelier créatif Créatures en bois flotté

4 juin, rencontre d’auteur avec Corinne Morel Darleux

5 juin, RDV créatif Tricothé

6 juin, musique Présentation de l’ensemble de trompettes

10 juin, atelier Robotique Avec Thymio et Scratch

13 juin, atelier Théâtre en anglais

13 juin, atelier d’astronomie Comprendre les éclipses

17 juin, atelier programmation Mission Mars avec la carte Micro et Macqueen

18 juin, RDV lecture Le Club des amateurs de polars

20 juin, atelier Réalité Virtuelle avec casque VR Oculus Quest 2

23 juin, atelier Impression 3D créer des boucles d’oreilles personnalisées

24 juin, RDV lecture Club Ados

27 juin, RDV Bien-être Atelier de poésie-thérapie

27 juin, lecture Les Mini-Croqueurs d’histoires .

Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

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English : Animations mois de juin Médiathèque de Tarnos

L’événement Animations mois de juin Médiathèque de Tarnos Tarnos a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Seignanx