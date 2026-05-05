Conférence Du fond des océans, les montagnes sont plus grandes Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Tarnos

Conférence Du fond des océans, les montagnes sont plus grandes

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Installée au pied du Vercors depuis plus de quinze ans, Corinne Morel Darleux est chroniqueuse, essayiste et romancière. Engagée dans de nombreux réseaux écologistes, libertaires et paysans, elle se consacre au militantisme de terrain et développe une œuvre singulière qui entrelace poésie, réflexions politiques et littéraires.

L’auteur présentera son dernier essai Du fond des océans les montagnes sont plus grandes . Invitée par l’organisation écologiste Under The Pole à embarquer pour une expédition scientifique dans les Caraïbes, Corinne Morel Darleux livre un carnet de bord joyeux, irrigué de poésie et de combat, un plaidoyer vibrant pour un écosystème méconnu et menacé.

RDV à 18h. Adultes Entrée libre, réservation conseillée.

La rencontre sera suivie d’une dédicace avec la Librairie des Colettes. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

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English : Conférence Du fond des océans, les montagnes sont plus grandes

L’événement Conférence Du fond des océans, les montagnes sont plus grandes Tarnos a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Seignanx