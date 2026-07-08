Informations pratiques

Guern

Animations nature Les petites bêtes de l’eau

Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Munis d’une épuisette, partez à la rencontre des habitants des mares et des rivières. Insectes aquatiques, larves, crustacés… observez ces étonnantes petites créatures, apprenez à les identifier et découvrez leur rôle essentiel dans l’écosystème. .

Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96

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English :

L’événement Animations nature Les petites bêtes de l’eau Guern a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté