Animations nature Les petites bêtes de l’eau Guern
lundi 10 août 2026 · Guern
Informations pratiques
Guern
Animations nature Les petites bêtes de l’eau
Guern Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-10 12:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Munis d’une épuisette, partez à la rencontre des habitants des mares et des rivières. Insectes aquatiques, larves, crustacés… observez ces étonnantes petites créatures, apprenez à les identifier et découvrez leur rôle essentiel dans l’écosystème. .
Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement Animations nature Les petites bêtes de l’eau Guern a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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