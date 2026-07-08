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AGENDA · Guern

Animations nature Les petites bêtes de l’eau Guern

lundi 10 août 2026 · Guern

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
56310 Guern
Département
Morbihan
Tarif

Guern

Animations nature Les petites bêtes de l’eau

Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Munis d’une épuisette, partez à la rencontre des habitants des mares et des rivières. Insectes aquatiques, larves, crustacés… observez ces étonnantes petites créatures, apprenez à les identifier et découvrez leur rôle essentiel dans l’écosystème.   .

Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96 

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English :

L’événement Animations nature Les petites bêtes de l’eau Guern a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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