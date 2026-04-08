ANIMATIONS PARTIR EN LIVRE MÉDIATHÈQUE Saint-Lys

Saint-Lys

ANIMATIONS PARTIR EN LIVRE

MÉDIATHÈQUE 1 Bis Rue du Presbytère Saint-Lys Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-22

La médiathèque, la MJC-CS et le FabduLys s’unissent pour faire vibrer les histoires et sortir les livres des étagères!

Animations variées pour petits et grands, autour de nos héros de conte. Au programme ateliers d’écriture, de création et de cuisine, rencontre d’autrice, spectacles et lectures pour toute la famille. .

MÉDIATHÈQUE 1 Bis Rue du Presbytère Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie PoleCulturel@saint-lys.fr

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English :

The media library, MJC-CS and FabduLys join forces to bring stories to life and books off the shelves!

L’événement ANIMATIONS PARTIR EN LIVRE Saint-Lys a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE