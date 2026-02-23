Fête de la musique à Saint-Lys, Halle de Saint-Lys, Saint-Lys
Fête de la musique à Saint-Lys, Halle de Saint-Lys, Saint-Lys dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique à Saint-Lys Dimanche 21 juin, 18h00 Halle de Saint-Lys Haute-Garonne
libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, la Ville de Saint-Lys invite les musiciens, musiciennes et groupes amateurs ayant un lien avec la commune à se produire sur une scène ouverte le dimanche 21 juin 2026, de 18h à 20h30.
Halle de Saint-Lys Place Nationale saint-lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie
Concerts en plein air
Ville de Saint-Lys / Direction communication
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