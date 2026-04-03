SPECTACLE A LA PAGE, UNE ÉPOPÉE LIBRESQUE PARTIR EN LIVRE MÉDIATHÈQUE Saint-Lys
SPECTACLE A LA PAGE, UNE ÉPOPÉE LIBRESQUE PARTIR EN LIVRE MÉDIATHÈQUE Saint-Lys samedi 27 juin 2026.
Saint-Lys
SPECTACLE A LA PAGE, UNE ÉPOPÉE LIBRESQUE PARTIR EN LIVRE
MÉDIATHÈQUE 1 Bis Rue du Presbytère Saint-Lys Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 16:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Une déclaration d’amour gourmande aux livres et aux albums.
Et si vous embarquiez à bord d’une pile de livres qui prennent vie, se transforment et s’envolent ? Deux personnages intrépides vous invitent à la redécouverte des … LIVRES ! Oui ! Ces objets étonnants, bizarres, mystérieux, singuliers qui proposent à nos exploratrices un terrain de jeu jubilatoire. Spectacle à partir de 1 an .
MÉDIATHÈQUE 1 Bis Rue du Presbytère Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie PoleCulturel@saint-lys.fr
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English :
A gourmet declaration of love for books and albums.
L’événement SPECTACLE A LA PAGE, UNE ÉPOPÉE LIBRESQUE PARTIR EN LIVRE Saint-Lys a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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