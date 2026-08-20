Animations spéciales Journées européennes du patrimoine – Escape Game, Hôtel de ville de Montevrain, Montévrain

Informations pratiques

Animations spéciales Journées européennes du patrimoine – Escape Game Samedi 19 septembre, 09h00 Hôtel de ville de Montevrain Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Samedi 19 septembre

Escape Game dans le bourg de Montévrain

En famille ou entre amis, plongez au cœur du vieux bourg et relevez le défi d’un Escape Game en plein air ! Résolvez des énigmes, observez les détails du patrimoine et laissez-vous guider à travers les lieux emblématiques de la commune.

Départs de l’Hôtel de Ville : matin et apres-midi (à confirmer)

Inscription obligatoire pour chacune des activités à l’adresse :inscriptions@montevrain.fr

Lors de votre inscription, merci d’indiquer

• le nom et le prénom de chaque participant ;

• l’activité souhaitée :

o Escape Game – départ du matin (9h00-10h30-12h00) ;

o Escape Game – départ de l’après-midi (14h00-15h30) ;

Venez vivre un week-end placé sous le signe de la découverte, du jeu et de la transmission du patrimoine montévrinois !

Hôtel de ville de Montevrain 4 rue bonne mouche 77144 Montevrain Montévrain 77144 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.montevrain.fr [{« type »: « email », « value »: « inscriptions@montevrain.fr »}] [{« link »: « mailto:inscriptions@montevrain.fr »}]

Escape Game dans le bourg de Montévrain

©Ville de Montévrain