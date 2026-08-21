Animations spéciales Journées européennes du patrimoine – Randonnée, Parc des Frênes, Montévrain
dimanche 20 septembre 2026 · Parc des Frênes · Montévrain
Informations pratiques
Animations spéciales Journées européennes du patrimoine – Randonnée Dimanche 20 septembre, 14h30 Parc des Frênes Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Dimanche 20 septembre
Randonnée découverte du patrimoine historique et visite des archives municipales
Accompagnés d’un guide, découvrez les richesses du patrimoine historique de Montévrain lors d’une randonnée commentée. Cette balade se poursuivra par une visite exceptionnelle des archives municipales, pour mieux comprendre l’histoire et l’évolution de la ville.
Départ à 14h30 depuis le parking du Parc des Frênes
Inscription obligatoire pour chacune des activités à l’adresse :inscriptions@montevrain.fr
Lors de votre inscription, merci d’indiquer
• le nom et le prénom de chaque participant ;
• l’activité souhaitée :
o Randonnée découverte du patrimoine.
Venez vivre un week-end placé sous le signe de la découverte et de la transmission du patrimoine montévrinois !
Parc des Frênes Avenue François Mitterrand, 77144 Montévrain Montévrain 77144 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « inscriptions@montevrain.fr »}] [{« link »: « mailto:inscriptions@montevrain.fr »}] Parking
Randonnée dans le bourg de Montévrain
©Ville de Montévrain
À voir aussi à Montevrain (Seine-et-Marne)
- Animations spéciales Journées européennes du patrimoine – Escape Game, Hôtel de ville de Montevrain, Montévrain 19 septembre 2026
- Balade à vélo – le patrimoine des bords de Marne, RDV devant le magasin Bobiclou, Montévrain 19 septembre 2026
- SORTEZ-MOI DE LA MILLESIME Montevrain 25 septembre 2026
- José Cruz MILLESIME Montevrain 10 octobre 2026
- Ma femme, la tienne, la nôtre MILLESIME Montevrain 11 octobre 2026