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Animations spéciales Journées européennes du patrimoine – Randonnée, Parc des Frênes, Montévrain

dimanche 20 septembre 2026 · Parc des Frênes · Montévrain

Animations spéciales Journées européennes du patrimoine – Randonnée, Parc des Frênes, Montévrain

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc des Frênes
Adresse
Avenue François Mitterrand, 77144 Montévrain
Ville
77144 Montévrain
Département
Seine-et-Marne

Animations spéciales Journées européennes du patrimoine – Randonnée Dimanche 20 septembre, 14h30 Parc des Frênes Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Dimanche 20 septembre
Randonnée découverte du patrimoine historique et visite des archives municipales
Accompagnés d’un guide, découvrez les richesses du patrimoine historique de Montévrain lors d’une randonnée commentée. Cette balade se poursuivra par une visite exceptionnelle des archives municipales, pour mieux comprendre l’histoire et l’évolution de la ville.
Départ à 14h30 depuis le parking du Parc des Frênes

Inscription obligatoire pour chacune des activités à l’adresse :inscriptions@montevrain.fr
Lors de votre inscription, merci d’indiquer
• le nom et le prénom de chaque participant ;
• l’activité souhaitée :
o Randonnée découverte du patrimoine.
Venez vivre un week-end placé sous le signe de la découverte et de la transmission du patrimoine montévrinois !

Parc des Frênes Avenue François Mitterrand, 77144 Montévrain Montévrain 77144 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « inscriptions@montevrain.fr »}] [{« link »: « mailto:inscriptions@montevrain.fr »}] Parking
Randonnée dans le bourg de Montévrain

©Ville de Montévrain

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