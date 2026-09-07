Balade à vélo – le patrimoine des bords de Marne, RDV devant le magasin Bobiclou, Montévrain

Informations pratiques

Balade à vélo – le patrimoine des bords de Marne Samedi 19 septembre, 10h00 RDV devant le magasin Bobiclou Seine-et-Marne

À partir de 12 ans. Les enfants doivent être sous la responsabilité d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

En Marne et Gondoire, testez un itinéraire éphémère pour découvrir le patrimoine des bords de Marne.

Le circuit passera entre autres par l’écluse de Chalifert, le moulin de Quincangrogne et empruntera le chemin d’une ancienne voie de chemin de fer. En fin de matinée une halte vous permettra de pique-niquer à l’ombre d’un arbre. Un verre de l’amitié clôturera la journée.

À partir de 12 ans.

Port du casque fortement recommandé; vélo et pique-nique à prévoir. Inscription obligatoire. Nombre limité de place.

Rendez-vous à 10h devant le magasin Bobiclou à Montévrain pour un départ à 10h30.

RDV devant le magasin Bobiclou 9 rue de Rome 77144 Montévrain Montévrain 77144 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.marneetgondoire-tourisme.fr/ »}]

Circuit à vélo sur les bords de Marne

©OTMG