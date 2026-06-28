Lunas-les-Châteaux

ANIMATIONS SPORTIVES

Route de Bédarieux Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-31

Animations sportives à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.

Tournois de tir à l’arc, football, badminton, volleyball, handball ou disc golf.

Tous les lundis et jeudis de 14h à 17h.

GRATUIT (pour les personnes qui ont réglé le droit d’entrée à la base).

Animations sportives à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.

Tournois de tir à l’arc, football, badminton, volleyball, handball ou disc golf.

Tous les lundis et jeudis de 14h à 17h.

GRATUIT (pour les personnes qui ont réglé le droit d’entrée à la base). .

Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 30 90

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English : ANIMATIONS SPORTIVES

Sports activities at the Prade Recreation Center in Lunas-les-Châteaux.

Archery, soccer, badminton, volleyball, handball, and disc golf tournaments.

Every Monday and Thursday from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

FREE (for those who have paid the entrance fee to the center).

L’événement ANIMATIONS SPORTIVES Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB