ANIMATIONS SPORTIVES Lunas-les-Châteaux
ANIMATIONS SPORTIVES Lunas-les-Châteaux jeudi 2 juillet 2026.
Lunas-les-Châteaux
ANIMATIONS SPORTIVES
Route de Bédarieux Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-31
Animations sportives à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.
Tournois de tir à l’arc, football, badminton, volleyball, handball ou disc golf.
Tous les lundis et jeudis de 14h à 17h.
GRATUIT (pour les personnes qui ont réglé le droit d’entrée à la base).
Animations sportives à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.
Tournois de tir à l’arc, football, badminton, volleyball, handball ou disc golf.
Tous les lundis et jeudis de 14h à 17h.
GRATUIT (pour les personnes qui ont réglé le droit d’entrée à la base). .
Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 30 90
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English : ANIMATIONS SPORTIVES
Sports activities at the Prade Recreation Center in Lunas-les-Châteaux.
Archery, soccer, badminton, volleyball, handball, and disc golf tournaments.
Every Monday and Thursday from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
FREE (for those who have paid the entrance fee to the center).
L’événement ANIMATIONS SPORTIVES Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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