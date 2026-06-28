AQUAGYM Lunas-les-Châteaux
AQUAGYM Lunas-les-Châteaux jeudi 2 juillet 2026.
Lunas-les-Châteaux
AQUAGYM
Route de Bédarieux Lunas Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-31
Aquagym tous les lundis et jeudis de 18h30 à 19h15 à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.
P:5€/pers/cours. Nombre de places limité.
Informations au 04 67 23 30 90. RDV sur place
Aquagym tous les lundis et jeudis de 18h30 à 19h15 à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.
P:5€/pers/cours. Nombre de places limité.
Informations au 04 67 23 30 90. RDV sur place .
Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 30 90
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English : AQUAGYM
Aqua aerobics every Monday and Thursday from 6:30 p.m. to 7:15 p.m. at the La Prade Recreation Center in Lunas-les-Châteaux.
Price: 5? per person per class. Limited space available.
For more information, call 04 67 23 30 90. Meet at the location.
L’événement AQUAGYM Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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