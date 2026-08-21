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Animations surprises, Bibliothèque d’Ambeyrac, Ambeyrac

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque d'Ambeyrac · Ambeyrac

Animations surprises, Bibliothèque d’Ambeyrac, Ambeyrac

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque d'Ambeyrac
Adresse
17 rue Cap del Mas, 12260 Ambeyrac
Ville
12260 Ambeyrac
Département
Aveyron

Animations surprises Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque d’Ambeyrac Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Animations surprises…

Pour Biblis en folie, les bibliothécaires vous réservent une matinée pleine de surprises et de jeux autour des livres.
Lectures en tout genre, mots croisés littéraires, jeux d’enquête… Amusement garanti pour les grands comme pour les petits !

Bibliothèque d’Ambeyrac 17 rue Cap del Mas, 12260 Ambeyrac Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie
Biblis en folie 2026

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