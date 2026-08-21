Animations surprises, Bibliothèque d’Ambeyrac, Ambeyrac

Informations pratiques

Animations surprises Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque d’Ambeyrac Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Animations surprises…

Pour Biblis en folie, les bibliothécaires vous réservent une matinée pleine de surprises et de jeux autour des livres.

Lectures en tout genre, mots croisés littéraires, jeux d’enquête… Amusement garanti pour les grands comme pour les petits !

Bibliothèque d’Ambeyrac 17 rue Cap del Mas, 12260 Ambeyrac Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie

Biblis en folie 2026

©freepik