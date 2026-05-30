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Anime ton quartier Bellevue Centre Socioculturel Jamet Nantes

Anime ton quartier Bellevue Centre Socioculturel Jamet Nantes

Anime ton quartier Bellevue Centre Socioculturel Jamet Nantes mercredi 26 août 2026.

Lieu : Centre Socioculturel Jamet

Adresse : 25 rue du Jamet 44100 nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : VTT, escalade, tir à l’arc, parkour, jeux d’opposition, structures gonflables…L’animation se déroulera derriere le centre socioculturel du Jamet.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Centre Socioculturel Jamet Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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