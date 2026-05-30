Anime ton quartier Bellevue Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes
Anime ton quartier Bellevue Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes mercredi 1 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme : slackline, escalade, tir à l’arc, jeux d’oppositions et bien d’autres activités…L’animation se déroulera sur la place des Lauriers.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Afficher la carte du lieu Jardin des lauriers – Michelle Palas et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes !, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- La Pride 2026 au Warehouse, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- Saison Vagabonde : Spectacle de danse du Conservatoire Miroir d’eau Nantes 14 juin 2026
- Goûtez Électronique ! #1 Grue Jaune Nantes 14 juin 2026
- PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes ! Warehouse Nantes 14 juin 2026