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Anime ton quartier Bellevue Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes

Anime ton quartier Bellevue Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes

Anime ton quartier Bellevue Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Jardin des lauriers - Michelle Palas

Adresse : 1 place des lauriers, nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : slackline, escalade, tir à l’arc, jeux d’oppositions et bien d’autres activités…L’animation se déroulera sur la place des Lauriers.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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