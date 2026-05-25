Goûtez Électronique ! #1 Grue Jaune Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 14:00 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Les Goûtez Électroniques ! c’est :Une ligne artistique exigeanteDepuis sa création en 2009, Le Goûtez Électronique ! offre une visibilité à un panel d’artistes nantais, français, européens et internationaux, en marge de l’industrie du disque. La ligne de conduite artistique est avant tout dictée par la qualité, l’originalité, et l’accessibilité. L’événement met un point d’honneur à soutenir l’émergence des talents, la pratique amateur, la défense de la diversité culturelle et une représentation équitable homme / femme.Des valeurs affirméesLe Goûtez Électronique ! incarne des valeurs d’indépendance, d’engagement et d’ouverture. Il est porté, depuis ses débuts, par une équipe entièrement composée de bénévoles. Chaque date rassemble près d’une centaine de personnes qui s’investissent sur leur temps libre. C’est grâce à cette mobilisation collective que Le Goûtez continue d’exister et de rayonner.???? Rendez-vous le dimanche 14 juin 2026, de 14h à 20h. Programmation :• 14h-16h : OR’L• 16h-18h : Ryussi• 18h-20h : DAWS???? Lien vers l’événement Facebook

Grue Jaune Île de Nantes Nantes 44200

https://www.goutez-electronique.com/



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