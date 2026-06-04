PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes ! Warehouse Nantes
PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes ! Warehouse Nantes samedi 13 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 –
Gratuit : non À partir de 9,99€ Adulte
Chaque année, la Pride célèbre l’amour, la liberté d’être soi-même, la diversité et la fierté sous toutes ses formes dans une ambiance festive, bienveillante et haute en couleur. Pour cette nouvelle édition, le Warehouse s’associe une nouvelle fois à NOSIG, le Centre LGBTQIA+ de Nantes, pour faire vibrer la ville au rythme de cette journée incontournable.Avant la soirée, le Warehouse habillera une nouvelle fois son char de mille couleurs pour défiler dans les rues de Nantes aux côtés des nantaises et nantais, dans une ambiance festive, inclusive et engagée.Dès 19h, rendez-vous à la TDL pour un before gratuit jusqu’à minuit, face à la Loire, avant de prolonger la fête au Warehouse jusqu’au bout de la nuit.En Room 1, place à une ambiance généraliste et solaire entre dancehall, afro, shatta et électro pop avec M?ne, Vendom, Feaith, Sugar Tantine & performances.En Room 2, cap sur les musiques électroniques avec une programmation house, techno et hard techno portée par David Asko, Or’l, Paulette Sauvage, FCKG Mood et Techno Paul.Une nuit de liberté, de fête et de célébration où toutes les couleurs ont leur place ???? —???? En partenariat avec NRJ Nantes
Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/pride-2026-la-soiree-officielle-a-nantes
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