Visite de la Chaufferie Malakoff :, Chaufferie Malakoff, Nantes

Visite de la Chaufferie Malakoff : Jeudi 4 juin, 12h30 Chaufferie Malakoff Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T12:30:00+02:00 – 2026-06-04T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T12:30:00+02:00 – 2026-06-04T13:30:00+02:00

La chaufferie Malakoff constitue l’équipement indispensable pour le fonctionnement du réseau de chaleur Centre Loire. Un réseau de chaleur, également appelé réseau de chauffage urbain, est un chauffage central à l’échelle d’une ville.

Le réseau de chaleur Centre Loire s’inscrit dans la politique de transition énergétique de Nantes Métropole et son Plan Climat Air Énergie territorial. ERENA, filiale d’Engie Solutions a été choisie par Nantes Métropole pour la Délégation de Service Public du réseau de chaleur « Centre Loire ».

Visite de la Chaufferie Malakoff, jeudi 4 juin, de 12h30 à 13h30.

Chemin des Bateliers 44000 Nantes.

Bus C3 en direction de Bd de Doulon/Gare SNCF Descendre à l’arrêt San-Francisco

Chaufferie Malakoff Chemin des Bateliers, 44300 Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/visite-de-la-chaufferie-malakoff-tickets-1987596036249?aff=oddtdtcreator »}]

Mieux comprendre le réseau de chaleur urbain

A. Mahot