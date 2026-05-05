Visite de la Chaufferie Malakoff :, Chaufferie Malakoff, Nantes
Visite de la Chaufferie Malakoff :, Chaufferie Malakoff, Nantes jeudi 4 juin 2026.
Visite de la Chaufferie Malakoff : Jeudi 4 juin, 12h30 Chaufferie Malakoff Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T12:30:00+02:00 – 2026-06-04T13:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T12:30:00+02:00 – 2026-06-04T13:30:00+02:00
La chaufferie Malakoff constitue l’équipement indispensable pour le fonctionnement du réseau de chaleur Centre Loire. Un réseau de chaleur, également appelé réseau de chauffage urbain, est un chauffage central à l’échelle d’une ville.
Le réseau de chaleur Centre Loire s’inscrit dans la politique de transition énergétique de Nantes Métropole et son Plan Climat Air Énergie territorial. ERENA, filiale d’Engie Solutions a été choisie par Nantes Métropole pour la Délégation de Service Public du réseau de chaleur « Centre Loire ».
Visite de la Chaufferie Malakoff, jeudi 4 juin, de 12h30 à 13h30.
Chemin des Bateliers 44000 Nantes.
Bus C3 en direction de Bd de Doulon/Gare SNCF Descendre à l’arrêt San-Francisco
Chaufferie Malakoff Chemin des Bateliers, 44300 Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/visite-de-la-chaufferie-malakoff-tickets-1987596036249?aff=oddtdtcreator »}]
Mieux comprendre le réseau de chaleur urbain
A. Mahot