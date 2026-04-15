Bonjour Voisins ! : votre rendez-vous avec l’ORPAN, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes
Bonjour Voisins ! : votre rendez-vous avec l’ORPAN, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes jeudi 4 juin 2026.
Bonjour Voisins ! : votre rendez-vous avec l’ORPAN Jeudi 4 juin, 14h30 Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T14:30:00+02:00 – 2026-06-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T14:30:00+02:00 – 2026-06-04T16:00:00+02:00
Actualités, projets, vie associative…tant d’opportunités de sorties à découvrir près de chez vous ou de projets à préparer ensemble.
Pôle associatif Désiré Colombe 8 Rue Arsène Leloup, 44100 Nantes Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une opportunité de rencontre en toute convivialité, entre seniors et d’échanges directs avec votre référent de quartier de l’ORPAN convivialité rencontres
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